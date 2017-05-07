Хьюстон Динамо
Перерыв
1
-
0
3:30
07.05.17
BBVA Compass Stadium
Орландо Сити
    MLS • Регулярный
    КалендарьТаблица
    • 1-ый тайм
    • Хьюстон Динамо
    • Орландо Сити
    • Киото
      45'
    • Элис
      23'
    • АлександерКларк
      9'
    Перед матчем

    Онлайн
    Хьюстон Динамо - Орландо Сити
    MLS - 7 мая 2017

    Футбол, MLS. Следите за матчем Хьюстон Динамо – Орландо Сити на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 03:30 7 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
    Кто победит в битве тренеров, Вилмер Кабрера или Джейсон Крейс? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вы уже проголосовали за победителя в матче Хьюстон Динамо – Орландо Сити? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
    Сегодня сражаются Хьюстон Динамо и Орландо Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

        
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