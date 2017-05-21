Нью-Ингланд Революшн
    -
    21:30
    21.05.17
    Джиллетт Стэйдиум
    Коламбус Крю
      MLS • Регулярный
      КалендарьТаблицаСмотрите на Eurosport
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      Онлайн
      Нью-Ингланд Революшн - Коламбус Крю
      MLS - 21 мая 2017

      Футбол, MLS. Следите за матчем Нью-Ингланд Революшн – Коламбус Крю на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:30 21 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Джей Хипс или Грегг Берхолтер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Нью-Ингланд Революшн – Коламбус Крю? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Нью-Ингланд Революшн и Коламбус Крю, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

      Eurosport Player: watch Нью-Ингланд Революшн - Коламбус Крю MLS in live video
          
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