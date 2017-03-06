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Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз

MLS - 6 марта 2017

Футбол, MLS. Следите за матчем Атланта Юнайтед – Нью-Йорк Ред Буллз на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 03:30 6 марта 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Херардо Мартино или Джесси Марш? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Атланта Юнайтед – Нью-Йорк Ред Буллз? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Атланта Юнайтед и Нью-Йорк Ред Буллз, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

