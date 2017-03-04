Реал Солт-Лейк
    -
    0:30
    05.03.17
    Стадион Рио Тинто
    Торонто
      MLS • Регулярный
      КалендарьТаблица
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      Реал Солт-Лейк - Торонто
      MLS - 5 марта 2017

      Футбол, MLS. Следите за матчем Реал Солт-Лейк – Торонто на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 00:30 5 марта 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Джефф Кассар или Грег Вэнни? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Реал Солт-Лейк – Торонто? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Реал Солт-Лейк и Торонто, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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