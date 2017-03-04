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Реал Солт-Лейк - Торонто

MLS - 5 марта 2017

Футбол, MLS. Следите за матчем Реал Солт-Лейк – Торонто на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 00:30 5 марта 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Джефф Кассар или Грег Вэнни? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Реал Солт-Лейк – Торонто? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Реал Солт-Лейк и Торонто, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

