Ванкувер Уайткэпс
    -
    5:30
    06.03.17
    BC Place
    Филадельфия Юнион
      MLS • Регулярный
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      Онлайн
      Ванкувер Уайткэпс - Филадельфия Юнион
      MLS - 6 марта 2017

      Футбол, MLS. Следите за матчем Ванкувер Уайткэпс – Филадельфия Юнион на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 05:30 6 марта 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Карл Робинсон или Джим Кёртин? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Ванкувер Уайткэпс – Филадельфия Юнион? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Ванкувер Уайткэпс и Филадельфия Юнион, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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