Хьюстон Динамо
    -
    4:30
    05.03.17
    BBVA Compass Stadium
    Сиэтл Саундерс
      MLS • Регулярный
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс
      MLS - 5 марта 2017

      Футбол, MLS. Следите за матчем Хьюстон Динамо – Сиэтл Саундерс на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 04:30 5 марта 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Вилмер Кабрера или Брайан Шметцер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Хьюстон Динамо – Сиэтл Саундерс? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Хьюстон Динамо и Сиэтл Саундерс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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