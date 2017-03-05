Сан-Хосе Эфквейкс
    -
    6:00
    05.03.17
    Avaya Stadium
    Монреаль Импэкт
      MLS • Регулярный
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Сан-Хосе Эфквейкс - Монреаль Импэкт
      MLS - 5 марта 2017

      Футбол, MLS. Следите за матчем Сан-Хосе Эфквейкс – Монреаль Импэкт на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 06:00 5 марта 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Доминик Киннеар или Мауро Бьельо? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Сан-Хосе Эфквейкс – Монреаль Импэкт? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Сан-Хосе Эфквейкс и Монреаль Импэкт, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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