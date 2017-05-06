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- 2-ой тайм
- Уильямс88'
- Ши84'
- Гаши80'
- БоланьосМескида80'
- СаидСерна77'
- ГордонХэйрстон73'
- ТечераШи69'
- ДойлБаджи67'
- ТчаниДэвис65'
- Монтеро48'
- 1-ый тайм
- Уильямс40'
Перед матчем
Онлайн
Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс
MLS - 6 мая 2017
Футбол, MLS. Следите за матчем Колорадо Рэпидс – Ванкувер Уайткэпс на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 05:00 6 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Пабло Мастроени или Карл Робинсон? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Колорадо Рэпидс – Ванкувер Уайткэпс? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Колорадо Рэпидс и Ванкувер Уайткэпс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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