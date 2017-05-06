Колорадо Рэпидс
    Завершено
    1
    0
    -
    1
    0
    5:00
    06.05.17
    Дик'с Спортинг Гудз Парк
    Ванкувер Уайткэпс
    MLS • Регулярный
    КалендарьТаблица
    • 2-ой тайм
    • Колорадо Рэпидс
    • Ванкувер Уайткэпс
    • Уильямс
      88'
    • Ши
      84'
    • Гаши
      80'
    • БоланьосМескида
      80'
    • СаидСерна
      77'
    • ГордонХэйрстон
      73'
    • ТечераШи
      69'
    • ДойлБаджи
      67'
    • ТчаниДэвис
      65'
    • Монтеро
      48'
    • 1-ый тайм
    • Колорадо Рэпидс
    • Ванкувер Уайткэпс
    • Уильямс
      40'
    Перед матчем

    Онлайн
    Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс
    MLS - 6 мая 2017

    Футбол, MLS. Следите за матчем Колорадо Рэпидс – Ванкувер Уайткэпс на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 05:00 6 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
    Кто победит в битве тренеров, Пабло Мастроени или Карл Робинсон? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вы уже проголосовали за победителя в матче Колорадо Рэпидс – Ванкувер Уайткэпс? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
    Сегодня сражаются Колорадо Рэпидс и Ванкувер Уайткэпс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

        
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