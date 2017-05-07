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- 2-ой тайм
- ОдуроДжексон-Хэмел84'
- СэмОртис83'
- ХарксСарвас78'
- ТаблаМэллас78'
- АррегиБернье69'
- Фишер59'
- Ловитц50'
- Перерыв
- Ле ТуМаллинс45'
- 1-ый тайм
- Бернандельо45'
- Табла13'
Перед матчем
Онлайн
Ди Си Юнайтед - Монреаль Импэкт
MLS - 7 мая 2017
Футбол, MLS. Следите за матчем Ди Си Юнайтед – Монреаль Импэкт на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 01:00 7 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Бен Олсен или Мауро Бьельо? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Ди Си Юнайтед – Монреаль Импэкт? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Ди Си Юнайтед и Монреаль Импэкт, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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