Ди Си Юнайтед
    Завершено
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    1:00
    07.05.17
    Стадион РФК Мемориал
    Монреаль Импэкт
    MLS • Регулярный
    КалендарьТаблица
    • 2-ой тайм
    • Ди Си Юнайтед
    • Монреаль Импэкт
    • ОдуроДжексон-Хэмел
      84'
    • СэмОртис
      83'
    • ХарксСарвас
      78'
    • ТаблаМэллас
      78'
    • АррегиБернье
      69'
    • Фишер
      59'
    • Ловитц
      50'
    • Перерыв
    • Ди Си Юнайтед
    • Монреаль Импэкт
    • Ле ТуМаллинс
      45'
    • 1-ый тайм
    • Ди Си Юнайтед
    • Монреаль Импэкт
    • Бернандельо
      45'
    • Табла
      13'
    Перед матчем

    Онлайн
    Ди Си Юнайтед - Монреаль Импэкт
    MLS - 7 мая 2017

    Футбол, MLS. Следите за матчем Ди Си Юнайтед – Монреаль Импэкт на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 01:00 7 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
    Кто победит в битве тренеров, Бен Олсен или Мауро Бьельо? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вы уже проголосовали за победителя в матче Ди Си Юнайтед – Монреаль Импэкт? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
    Сегодня сражаются Ди Си Юнайтед и Монреаль Импэкт, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

        
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