Сиэтл Саундерс
    Завершено
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    22:00
    06.05.17
    Сенчури Линк Филд
    Торонто
    MLS • Регулярный
    КалендарьТаблицаСмотрите на Eurosport
    • 2-ой тайм
    • Сиэтл Саундерс
    • Торонто
    • АлтидорРиккеттс
      80'
    • ТорресАлфаро
      75'
    • МоррисФернандес
      71'
    • Мавинга
      70'
    • ЧепмэнОсорио
      65'
    • ЭдвардсКупер
      63'
    • ДелемШипп
      57'
    • Алонсо
      46'
    • 1-ый тайм
    • Сиэтл Саундерс
    • Торонто
    • Алтидор (P)
      23'
    • Делем
      13'
    Перед матчем

    Онлайн
    Сиэтл Саундерс - Торонто
    MLS - 6 мая 2017

    Футбол, MLS. Следите за матчем Сиэтл Саундерс – Торонто на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:00 6 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
    Кто победит в битве тренеров, Брайан Шметцер или Грег Вэнни? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вы уже проголосовали за победителя в матче Сиэтл Саундерс – Торонто? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
    Сегодня сражаются Сиэтл Саундерс и Торонто, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    Eurosport Player: watch Сиэтл Саундерс - Торонто MLS in live video
        
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