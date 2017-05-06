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- 2-ой тайм
- АлтидорРиккеттс80'
- ТорресАлфаро75'
- МоррисФернандес71'
- Мавинга70'
- ЧепмэнОсорио65'
- ЭдвардсКупер63'
- ДелемШипп57'
- Алонсо46'
- 1-ый тайм
- Алтидор (P)23'
- Делем13'
Перед матчем
Онлайн
Сиэтл Саундерс - Торонто
MLS - 6 мая 2017
Футбол, MLS. Следите за матчем Сиэтл Саундерс – Торонто на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:00 6 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Брайан Шметцер или Грег Вэнни? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Сиэтл Саундерс – Торонто? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Сиэтл Саундерс и Торонто, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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