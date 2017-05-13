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Торонто - Миннесота Юнайтед
MLS - 13 мая 2017
Футбол, MLS. Следите за матчем Торонто – Миннесота Юнайтед на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:00 13 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Грег Вэнни или Адриан Хит? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Торонто – Миннесота Юнайтед? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Торонто и Миннесота Юнайтед, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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