Торонто
    -
    22:00
    13.05.17
    БМО Филд
    Миннесота Юнайтед
      MLS • Регулярный
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      Торонто - Миннесота Юнайтед
      MLS - 13 мая 2017

      Футбол, MLS. Следите за матчем Торонто – Миннесота Юнайтед на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:00 13 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Грег Вэнни или Адриан Хит? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Торонто – Миннесота Юнайтед? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Торонто и Миннесота Юнайтед, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

      Eurosport Player: watch Торонто - Миннесота Юнайтед MLS in live video
          
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