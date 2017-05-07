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- 2-ой тайм
- ХименесРайтала87'
- КолдуэллХоллингер-Янцен82'
- Млинар Деламеа81'
- ИгуаинКроньяле80'
- ФарреллТирни78'
- Уотсон77'
- ФинлэйХансен73'
- Нэсс69'
- КобаясиУотсон57'
- Игуаин53'
- 1-ый тайм
- Менса15'
- Камара13'
Перед матчем
Онлайн
Коламбус Крю - Нью-Ингланд Революшн
MLS - 7 мая 2017
Футбол, MLS. Следите за матчем Коламбус Крю – Нью-Ингланд Революшн на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 02:30 7 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Грегг Берхолтер или Джей Хипс? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Коламбус Крю – Нью-Ингланд Революшн? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Коламбус Крю и Нью-Ингланд Революшн, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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