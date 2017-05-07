Коламбус Крю
Завершено
0
2
-
0
0
2:30
07.05.17
Стадион Коламбас Крю
Нью-Ингланд Революшн
    MLS • Регулярный
    КалендарьТаблица
    • 2-ой тайм
    • Коламбус Крю
    • Нью-Ингланд Революшн
    • ХименесРайтала
      87'
    • КолдуэллХоллингер-Янцен
      82'
    • Млинар Деламеа
      81'
    • ИгуаинКроньяле
      80'
    • ФарреллТирни
      78'
    • Уотсон
      77'
    • ФинлэйХансен
      73'
    • Нэсс
      69'
    • КобаясиУотсон
      57'
    • Игуаин
      53'
    • 1-ый тайм
    • Коламбус Крю
    • Нью-Ингланд Революшн
    • Менса
      15'
    • Камара
      13'
    Перед матчем

    Онлайн
    Коламбус Крю - Нью-Ингланд Революшн
    MLS - 7 мая 2017

    Футбол, MLS. Следите за матчем Коламбус Крю – Нью-Ингланд Революшн на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 02:30 7 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
    Кто победит в битве тренеров, Грегг Берхолтер или Джей Хипс? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вы уже проголосовали за победителя в матче Коламбус Крю – Нью-Ингланд Революшн? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
    Сегодня сражаются Коламбус Крю и Нью-Ингланд Революшн, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

        
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