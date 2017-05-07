Лос-Анджелес Гэлакси
    -
    5:30
    07.05.17
    Хоум Депот Сентер
    Чикаго Файр
      MLS • Регулярный
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      Лос-Анджелес Гэлакси - Чикаго Файр
      MLS - 7 мая 2017

      Футбол, MLS. Следите за матчем Лос-Анджелес Гэлакси – Чикаго Файр на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 05:30 7 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Кёрт Оналфо или Велько Паунович? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Лос-Анджелес Гэлакси – Чикаго Файр? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Лос-Анджелес Гэлакси и Чикаго Файр, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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