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Коламбус Крю - Торонто

MLS - 11 мая 2017

Футбол, MLS. Следите за матчем Коламбус Крю – Торонто на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 02:30 11 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Грегг Берхолтер или Грег Вэнни? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Коламбус Крю – Торонто? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Коламбус Крю и Торонто, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

