Филадельфия Юнион
Завершено
0
3
-
0
0
2:00
07.05.17
ППЛ Парк
Нью-Йорк Ред Буллз
    MLS • Регулярный
    КалендарьТаблица
    • 2-ой тайм
    • Филадельфия Юнион
    • Нью-Йорк Ред Буллз
    • Блейк
      87'
    • Сапонг (P)
      85'
    • КампаньолиЭтьенн
      81'
    • Сапонг
      81'
    • ПикоХерберс
      78'
    • РойерГрелла
      76'
    • Сапонг
      74'
    • МюйлГульбрандсен
      72'
    • Эллиотт
      66'
    • АлбергДжонс
      65'
    • ГеддисРозенберри
      63'
    • 1-ый тайм
    • Филадельфия Юнион
    • Нью-Йорк Ред Буллз
    • Медуньянин
      26'
    • Пико
      25'
    • Лонг
      9'
    Перед матчем

    Онлайн
    Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз
    MLS - 7 мая 2017

    Футбол, MLS. Следите за матчем Филадельфия Юнион – Нью-Йорк Ред Буллз на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 02:00 7 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
    Кто победит в битве тренеров, Джим Кёртин или Джесси Марш? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вы уже проголосовали за победителя в матче Филадельфия Юнион – Нью-Йорк Ред Буллз? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
    Сегодня сражаются Филадельфия Юнион и Нью-Йорк Ред Буллз, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

        
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