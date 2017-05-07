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- 2-ой тайм
- Блейк87'
- Сапонг (P)85'
- КампаньолиЭтьенн81'
- Сапонг81'
- ПикоХерберс78'
- РойерГрелла76'
- Сапонг74'
- МюйлГульбрандсен72'
- Эллиотт66'
- АлбергДжонс65'
- ГеддисРозенберри63'
- 1-ый тайм
- Медуньянин26'
- Пико25'
- Лонг9'
Перед матчем
Онлайн
Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз
MLS - 7 мая 2017
Футбол, MLS. Следите за матчем Филадельфия Юнион – Нью-Йорк Ред Буллз на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 02:00 7 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Джим Кёртин или Джесси Марш? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Филадельфия Юнион – Нью-Йорк Ред Буллз? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Филадельфия Юнион и Нью-Йорк Ред Буллз, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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