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Чикаго Файр - Филадельфия Юнион
MLS - 16 октября 2017
Футбол, MLS. Следите за матчем Чикаго Файр – Филадельфия Юнион на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 00:00 16 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Велько Паунович или Джим Кёртин? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Чикаго Файр – Филадельфия Юнион? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Чикаго Файр и Филадельфия Юнион, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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