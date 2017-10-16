Онлайн

Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед

MLS - 16 октября 2017

Футбол, MLS. Следите за матчем Лос-Анджелес Гэлакси – Миннесота Юнайтед на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 02:30 16 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Сиджи Шмид или Адриан Хит? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Лос-Анджелес Гэлакси – Миннесота Юнайтед? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Лос-Анджелес Гэлакси и Миннесота Юнайтед, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

