Ди Си Юнайтед
    -
    23:00
    22.10.17
    Стадион РФК Мемориал
    Нью-Йорк Ред Буллз
      MLS • Регулярный
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      Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз
      MLS - 22 октября 2017

      Футбол, MLS. Следите за матчем Ди Си Юнайтед – Нью-Йорк Ред Буллз на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 23:00 22 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Бен Олсен или Джесси Марш? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Ди Си Юнайтед – Нью-Йорк Ред Буллз? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Ди Си Юнайтед и Нью-Йорк Ред Буллз, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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