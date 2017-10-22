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Филадельфия Юнион - Орландо Сити

MLS - 22 октября 2017

Футбол, MLS. Следите за матчем Филадельфия Юнион – Орландо Сити на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 23:00 22 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Джим Кёртин или Джейсон Крейс? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Филадельфия Юнион – Орландо Сити? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Филадельфия Юнион и Орландо Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

