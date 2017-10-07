Нью-Йорк Ред Буллз
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    0:00
    08.10.17
    Ред Булл Арена
    Ванкувер Уайткэпс
      MLS • Регулярный
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      Нью-Йорк Ред Буллз - Ванкувер Уайткэпс
      MLS - 8 октября 2017

      Футбол, MLS. Следите за матчем Нью-Йорк Ред Буллз – Ванкувер Уайткэпс на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 00:00 8 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Джесси Марш или Карл Робинсон? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Нью-Йорк Ред Буллз – Ванкувер Уайткэпс? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Нью-Йорк Ред Буллз и Ванкувер Уайткэпс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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