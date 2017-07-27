Филадельфия Юнион
Завершено
0
3
-
0
2
2:30
27.07.17
ППЛ Парк
Коламбус Крю
    MLS • Регулярный
    КалендарьТаблица
    • 2-ой тайм
    • Филадельфия Юнион
    • Коламбус Крю
    • ЭппсДэвис
      88'
    • ИлсиньоСимпсон
      84'
    • Эппс
      81'
    • Абубакар
      76'
    • АртурФинлэй
      75'
    • МаннеМартинес
      71'
    • АлбергНаджем
      68'
    • Сапонг
      66'
    • МерамАбу
      55'
    • 1-ый тайм
    • Филадельфия Юнион
    • Коламбус Крю
    • Геддис
      39'
    • Абубакар
      36'
    • Менса
      35'
    • Вийналдум
      31'
    • Илсиньо
      20'
    Перед матчем

    Онлайн
    Филадельфия Юнион - Коламбус Крю
    MLS - 27 июля 2017

    Футбол, MLS. Следите за матчем Филадельфия Юнион – Коламбус Крю на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 02:30 27 июля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
    Кто победит в битве тренеров, Джим Кёртин или Грегг Берхолтер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вы уже проголосовали за победителя в матче Филадельфия Юнион – Коламбус Крю? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
    Сегодня сражаются Филадельфия Юнион и Коламбус Крю, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

        
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