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- 2-ой тайм
- ЭппсДэвис88'
- ИлсиньоСимпсон84'
- Эппс81'
- Абубакар76'
- АртурФинлэй75'
- МаннеМартинес71'
- АлбергНаджем68'
- Сапонг66'
- МерамАбу55'
- 1-ый тайм
- Геддис39'
- Абубакар36'
- Менса35'
- Вийналдум31'
- Илсиньо20'
Перед матчем
Онлайн
Филадельфия Юнион - Коламбус Крю
MLS - 27 июля 2017
Футбол, MLS. Следите за матчем Филадельфия Юнион – Коламбус Крю на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 02:30 27 июля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Джим Кёртин или Грегг Берхолтер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Филадельфия Юнион – Коламбус Крю? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Филадельфия Юнион и Коламбус Крю, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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