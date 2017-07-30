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Нью-Ингланд Революшн - Филадельфия Юнион

MLS - 30 июля 2017

Футбол, MLS. Следите за матчем Нью-Ингланд Революшн – Филадельфия Юнион на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 02:30 30 июля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Джей Хипс или Джим Кёртин? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Нью-Ингланд Революшн – Филадельфия Юнион? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Нью-Ингланд Революшн и Филадельфия Юнион, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

