Атланта Юнайтед
    -
    23:30
    29.07.17
    Бобби Додд Стэдиум
    Орландо Сити
      MLS • Регулярный
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      Онлайн
      Атланта Юнайтед - Орландо Сити
      MLS - 29 июля 2017

      Футбол, MLS. Следите за матчем Атланта Юнайтед – Орландо Сити на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 23:30 29 июля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Херардо Мартино или Джейсон Крейс? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Атланта Юнайтед – Орландо Сити? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Атланта Юнайтед и Орландо Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

      Eurosport Player: watch Атланта Юнайтед - Орландо Сити MLS in live video
          
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