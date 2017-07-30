Лос-Анджелес Гэлакси
    -
    5:00
    30.07.17
    Хоум Депот Сентер
    Сиэтл Саундерс
      MLS • Регулярный
      КалендарьТаблицаСмотрите на Eurosport
      Перед матчем

      Онлайн
      Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс
      MLS - 30 июля 2017

      Футбол, MLS. Следите за матчем Лос-Анджелес Гэлакси – Сиэтл Саундерс на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 05:00 30 июля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Сиджи Шмид или Брайан Шметцер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Лос-Анджелес Гэлакси – Сиэтл Саундерс? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Лос-Анджелес Гэлакси и Сиэтл Саундерс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

      Eurosport Player: watch Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс MLS in live video
          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0