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Сан-Хосе Эфквейкс - Коламбус Крю

MLS - 6 августа 2017

Футбол, MLS. Следите за матчем Сан-Хосе Эфквейкс – Коламбус Крю на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 05:30 6 августа 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Крис Лейч или Грегг Берхолтер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Сан-Хосе Эфквейкс – Коламбус Крю? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Сан-Хосе Эфквейкс и Коламбус Крю, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

