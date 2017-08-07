Нью-Йорк Сити
    -
    1:00
    07.08.17
    Янки Стэдиум
    Нью-Йорк Ред Буллз
      MLS • Регулярный
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      Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз
      MLS - 7 августа 2017

      Футбол, MLS. Следите за матчем Нью-Йорк Сити – Нью-Йорк Ред Буллз на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 01:00 7 августа 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Патрик Виейра или Джесси Марш? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Нью-Йорк Сити – Нью-Йорк Ред Буллз? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Нью-Йорк Сити и Нью-Йорк Ред Буллз, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

      Eurosport Player: watch Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз MLS in live video
          
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