Ванкувер Уайткэпс
    -
    5:30
    26.10.17
    Би-Си Плэйс
    Сан-Хосе Эфквейкс
      MLS • Плей-офф
      Финальная стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эфквейкс
      MLS - 26 октября 2017

      Футбол, MLS. Следите за матчем Ванкувер Уайткэпс – Сан-Хосе Эфквейкс на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 05:30 26 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Карл Робинсон или Крис Лейч? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Ванкувер Уайткэпс – Сан-Хосе Эфквейкс? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Ванкувер Уайткэпс и Сан-Хосе Эфквейкс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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