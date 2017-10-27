Онлайн

Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити

MLS - 27 октября 2017

Футбол, MLS. Следите за матчем Хьюстон Динамо – Спортинг Канзас-Сити на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 04:30 27 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Вилмер Кабрера или Питер Вермес? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Хьюстон Динамо – Спортинг Канзас-Сити? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Хьюстон Динамо и Спортинг Канзас-Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

