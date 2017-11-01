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Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити

MLS - 1 ноября 2017

Футбол, MLS. Следите за матчем Коламбус Крю – Нью-Йорк Сити на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 03:00 1 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Грегг Берхолтер или Патрик Виейра? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Коламбус Крю – Нью-Йорк Сити? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Коламбус Крю и Нью-Йорк Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

