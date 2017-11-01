Коламбус Крю
    -
    3:00
    01.11.17
    Стадион Коламбас Крю
    Нью-Йорк Сити
      MLS • Плей-офф
      Финальная стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити
      MLS - 1 ноября 2017

      Футбол, MLS. Следите за матчем Коламбус Крю – Нью-Йорк Сити на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 03:00 1 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Грегг Берхолтер или Патрик Виейра? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Коламбус Крю – Нью-Йорк Сити? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Коламбус Крю и Нью-Йорк Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      комментарий 0