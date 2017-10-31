Нью-Йорк Ред Буллз
    -
    2:00
    31.10.17
    Ред Булл Арена
    Торонто
      MLS • Плей-офф
      Финальная стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто
      MLS - 31 октября 2017

      Футбол, MLS. Следите за матчем Нью-Йорк Ред Буллз – Торонто на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 02:00 31 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Джесси Марш или Грег Вэнни? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Нью-Йорк Ред Буллз – Торонто? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Нью-Йорк Ред Буллз и Торонто, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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