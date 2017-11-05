Нью-Йорк Сити
    -
    1:00
    06.11.17
    Янки Стэдиум
    Коламбус Крю
      MLS • Плей-офф
      Финальная стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю
      MLS - 6 ноября 2017

      Футбол, MLS. Следите за матчем Нью-Йорк Сити – Коламбус Крю на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 01:00 6 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Патрик Виейра или Грегг Берхолтер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Нью-Йорк Сити – Коламбус Крю? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Нью-Йорк Сити и Коламбус Крю, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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