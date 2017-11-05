Торонто
    -
    23:00
    05.11.17
    БМО Филд
    Нью-Йорк Ред Буллз
      MLS • Плей-офф
      Финальная стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз
      MLS - 5 ноября 2017

      Футбол, MLS. Следите за матчем Торонто – Нью-Йорк Ред Буллз на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 23:00 5 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Грег Вэнни или Джесси Марш? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Торонто – Нью-Йорк Ред Буллз? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Торонто и Нью-Йорк Ред Буллз, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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