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Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс

MLS - 30 октября 2017

Футбол, MLS. Следите за матчем Ванкувер Уайткэпс – Сиэтл Саундерс на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 03:30 30 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Карл Робинсон или Брайан Шметцер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Ванкувер Уайткэпс – Сиэтл Саундерс? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Ванкувер Уайткэпс и Сиэтл Саундерс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

