Сиэтл Саундерс
    -
    5:30
    03.11.17
    Сенчури Линк Филд
    Ванкувер Уайткэпс
      MLS • Плей-офф
      Финальная стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс
      MLS - 3 ноября 2017

      Футбол, MLS. Следите за матчем Сиэтл Саундерс – Ванкувер Уайткэпс на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 05:30 3 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Брайан Шметцер или Карл Робинсон? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Сиэтл Саундерс – Ванкувер Уайткэпс? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Сиэтл Саундерс и Ванкувер Уайткэпс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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