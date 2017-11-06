Портленд Тимберс
    -
    3:30
    06.11.17
    Провиденс Парк
    Хьюстон Динамо
      MLS • Плей-офф
      Финальная стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо
      MLS - 6 ноября 2017

      Футбол, MLS. Следите за матчем Портленд Тимберс – Хьюстон Динамо на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 03:30 6 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Калеб Портер или Вилмер Кабрера? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Портленд Тимберс – Хьюстон Динамо? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Портленд Тимберс и Хьюстон Динамо, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      комментарий 0