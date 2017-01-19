Убей меня нежно. Как в Америке создают монстра

В сезоне-2016 во второй по значимости лиге Северной Америки участвовали 12 клубов. В новом релизе останется только восемь. «Райо ОКС», «Миннесота», «Форт Лодердейл», «Тамба-Бэй» и «Оттава» уже покинули NASL. Остальные разбегутся до конца года, а турнир официально скончается. Не спасет даже новая команда из Сан-Франциско.

Современная NASL образовалась в 2009 году. Если в 1970-х в ней зажигали Пеле и Беккенбауэр, то в новое время лиге сразу указали на место – быть второй после MLS. В первые годы два дивизиона еще были похожи. Сейчас разрыв между ними достиг космического уровня. Чтобы заявиться в NASL, не требуется мощный владелец, новая инфраструктура и франшиза за 100 млн долларов. Эта лига как Красная Поляна после Церматта – сколько бы рекламы ни было, играть в ней нормальным парням все равно западло. Толкаться с чернью из Пуэрто-Рико есть смысл в одном случае – команда только создана, скоро стартует в MLS, ей надо набраться опыта.

Так случилось с «Миннесотой». Парни очень долго ждали шанса, но в 2015-м все сошлось – их пригласили наверх. Правда, не сразу, а через два года. Пара сезонов в NASL наверняка оказались пыткой, но уже в марте команда стартует в главной лиге страны.

Похожие планы есть у «Каролины». Владелец клуба Стивен Малик говорит, что переход в новый статус – дело 14-18 месяцев. В MLS предлагают не спешить и сначала построить нормальный стадион, но Малику слишком скучно лигой ниже: «Мы можем начать еще до того, как возведем арену». У «Майами» Паоло Мальдини пока тоже нет собственного стадиона. Но вряд ли итальянец создавал клуб, чтобы торчать в полумертвом турнире. Если Бекхэм (у которого вообще ничего нет) еще немного протупит, его франшиза достанется Паоло.

«Эдмонтон» не такой богатый, как американцы, но даже он мечтает поскорее свалить. Никто не знает, что получится из канадской Премьер-лиги, но в клубе считают, что лучше со своими, чем в NASL. С 2018-го команда тоже выйдет из турнира. Предложение присоединиться к новому чемпионату было у еще одних канадцев – из «Оттавы», но те нашли вариант перспективнее.

Вместе с «Тампой» они уже в этом сезоне стартуют в USL. Созданная в 2010-м, лига находилась в тени NASL и считалась третьей по статусу. В 2013-м все изменилось – USL заключила договор о сотрудничестве с MLS. В рамках него каждая команда главной лиги соккера обязалась создать фарм-клуб в третьем дивизионе. Благодаря этому количество участников турнира повысилось с 13 (2013 год) до 29 (11 из них фарм-клубы) в прошлом сезоне. А после осеннего присоединения двух команд из NASL (впервые в истории) в USL перестали скрывать очевидное: их цель – уничтожить конкурента. В начале года руководство соккера уже проголосовало за повышение USL до уровня второго дивизиона, уравняв с NASL. Осталось немного – дождаться смерти соперника.

Он умер бы и сам без посторонней помощи. Во-первых, NASL – абсолютно бесполезный чемпионат. Команды из него никуда не выходят и не вылетают. В таких условиях, конечно, можно жить, но при условии, что ты – главная лига. Реально даже быть второй, но готовить игроков для первой, как делает АХЛ. Вместо этого NASL – один из самых старых футбольных турниров мира по среднему возрасту игроков (27,4 года). Древнее только лига Таиланда (27,5), моложе – все остальные. Смотреть на стариков приходит по 4,5 тысячи зрителей – смешно для Америки.

Отсутствие интереса влечет финансовые сложности. Если каждый клуб MLS сидит на самоокупаемости, то в NASL не заработать даже на ТВ-правах. Некоторые клубы лиги инвестировали по 600-700 тысяч долларов, чтобы выполнить обязательства перед вещателями. Еще одна проблема турнира – отсутствие потолка зарплат. Раздутый зарплатный фонд «Космоса» привел к тому, что только в этом сезоне клуб потерял восемь-десять миллионов долларов. А с момента воссоздания в 2013-м баланс нью-йоркцев, за которых поиграли Рауль и Маркос Сенна, ушел в минус на 30 миллионов.

В декабре команда распустила всех игроков и персонал, но в итоге все-таки нашла выход, перейдя к новому владельцу. Рокко Б. Коммиссо рулит пятой по размеру телекорпорацией США с оборотом более 1 млрд долларов, поэтому обещает погасить долги и заявиться на сезон-2017.

Другим повезло меньше. «Джексонвилл Армада» бесплатно отпустила пятерых самых высокооплачиваемых футболистов, а владелец флоридцев выпустил специальное заявление, в котором говорит, что готов скинуть неприбыльный актив любому порядочному бизнесмену. «Форд-Лодердейл» никаких заявлений не выпускал, поэтому статус команды неизвестен. Но еще осенью сообщалось, что владелец перекрыл финансирование в последний день лета. На сезон-2017 «Страйкерс» не заявились. Только год выдержал в NASL филиал «Райо Вальекано» – «Райо ОКС». В декабре оклахомцев распустили.

К концу года в NASL останется максимум три здоровых клуба. «Инди Элевен» и «Пуэрто Рико» не стремятся в USL или MLS и не имеют долгов. «Сан-Франциско» только создан, поэтому тоже чист. Лига убьет сама себя – USL может спать спокойно.

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