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Юра Мовсисян: «Расизм есть везде. Ощутимой разницы между Россией и США в этом плане нет»

Мовсисян: «Расизм есть везде. Ощутимой разницы между Россией и США в этом плане нет»
Eurosport

1 час назад

Армянский нападающий изучил менталитет двух стран.

Юра Мовсисян, ранее выступавший за московский «Спартак», а сейчас играющий в MLS за «Реал Солт Лейк», оценил масштабы расизма в России и США. «Я знаю российских людей – они очень дружелюбные, поэтому я уверен, что Россия проведет лучший чемпионат мира в истории.

К сожалению, расизм есть везде. В этом плане между Россией и США мало разницы. Но если вы отправитесь в Россию в качестве туриста или комментатора, то ни за что не встретитесь с ним. Я уверен, что Владимир Путин сделает все, чтобы этого не произошло», – заявил Мовсисян ESPN.

  • Юра Мовсисян проникался спартаковским духом с 2013-го по 2016 год.
  • В 62 матчах за москвичей армянский нападающий забил 25 голов.

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1 час назад
Юра Мовсисян: «Расизм есть везде. Ощутимой разницы между Россией и США в этом плане нет»