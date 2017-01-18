Юра Мовсисян: «Расизм есть везде. Ощутимой разницы между Россией и США в этом плане нет»

Юра Мовсисян, ранее выступавший за московский «Спартак», а сейчас играющий в MLS за «Реал Солт Лейк», оценил масштабы расизма в России и США. «Я знаю российских людей – они очень дружелюбные, поэтому я уверен, что Россия проведет лучший чемпионат мира в истории.

К сожалению, расизм есть везде. В этом плане между Россией и США мало разницы. Но если вы отправитесь в Россию в качестве туриста или комментатора, то ни за что не встретитесь с ним. Я уверен, что Владимир Путин сделает все, чтобы этого не произошло», – заявил Мовсисян ESPN.

Юра Мовсисян проникался спартаковским духом с 2013-го по 2016 год.

В 62 матчах за москвичей армянский нападающий забил 25 голов.

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