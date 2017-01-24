Агент Джовинко: «Себастьян получил серьезное предложение из Китая»

«Китайский клуб, похоже, серьезно заинтересован в Джовинко. Но, думаю, им будет не просто забрать Себастьяна из «Торонто». Мы получили серьезное предложение из Китая и в ближайшее время обсудим его с «Торонто». Только после этого мы примем решение», – сказал Sky Sport Italia Андреа Д’Амико.

Джовинко перешел в «Торонто» в 2015-м на правах свободного агента.

29-летний итальянец получает в клубе MLS 6,6 млн евро в год.

В сезоне-2016 Cебастьян провел 34 матча, забил 21 мяч и выполнил 15 ассистов.

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