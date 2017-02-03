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«Ред Буллз» отправили Фрэнка Лэмпарда на пенсию унизительным видео с пробросом мяча между ног

«Ред Буллз» отправили Лэмпарда на пенсию унизительным видео с пробросом мяча между ног
Eurosport

1 час назад

В США даже троллинг – толстый.

«Нью-Йорк Ред Буллз» своеобразно поздравил бывшего полузащитника «Нью-Йорк Сити» Фрэнка Лэмпарда с окончанием карьеры, опубликовав видео с матча MLS, на котором форвард «быков» Майк Грелла обыгрывает англичанина, прокидывая тому мяч между ног.

К записи прилагались подпись «Прощай» и хэштег «Нью-Йорк – красный».

  • В четверг экс-игрок «Вест Хэма», «Челси», «Манчестер Сити», «Нью-Йорк Сити» и сборной Англии Лэмпард объявил о завершении карьеры.
  • Противостояние двух команд из Нью-Йорка насчитывает уже 2 года.

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