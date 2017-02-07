AFP
Бывший арбитр АПЛ Ховард Уэбб будет обучать и назначать видеоарбитров на матчи MLS
Американцы снова забрали себе все самое лучшее.
Бывший арбитр и полицейский перешел на работу в судейский комитет MLS. В обязанности опытного судьи входит обучение видеоарбиатров и распределение их по матчам MLS.
Ховард Уэбб закончил карьеру в 2014 году, к работе в США 45-летний британец приступит с марта, сообщает официальный сайт судейской организации.
- Уэбб судил матчи АПЛ с 2003 по 2014 годы.
- Британец работал главным арбитром на финале ЛЧ-2010 между «Баварией» и «Интером» и финале ЧМ-2010, где играли Нидерланды и Испания.
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