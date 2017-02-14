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«Филадельфия Юнион» ищет сотрудника на должность шефа татуировки

«Филадельфия Юнион» ищет сотрудника на должность шефа татуировки
Eurosport

1 час назад

У клуба MLS появится необычный представитель.

Боссы «Филадельфии» ищут человека, который будет соответствовать массе требований. Например, он должен работать в официальном магазине клуба, иногда работать за его пределами, иметь опыт работы тату-мастером от пяти лет и уметь рисовать змей, так как она изображена на клубном гербе.

«Это замечательная инициатива и революционная услуга для наших игроков, а особенно для новичков в этой области», – заявил президент «Филадельфии» по маркетингу Дуг Вошик The Telegraph.

  • В сезоне-2016 «Филадельфия» заняла шестое место в Восточной конференции и проиграла в матче предварительно раунда за выход в полуфинал конференции «Торонто».

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