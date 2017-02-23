«Приходилось врать, что я сплю с девушками». Футболист-гей, который мечтал стать как Стивен Джеррард

Мальчишки в США не рождаются с генами бейсболистов или фигурой американских футболистов. С любовью к соккеру можно родиться, Адам Маккейб – прямое тому доказательство. Паренек с пеленок разбирался в европейском футболе, а к 13 годам не отлипал от телека, пересматривая игры чемпионата Англии. Мальчишка пристально следил за Джеррардом, изучал игру «красного» гения и завесил всю стену его постерами. Адам мечтал о карьере как у Стиви Джи, но тогда еще не понимал, что все его надежды разобьются об него самого. Маккейб был не таким, как все.

Со школьной командой Адам посетил детский турнир, на который приехали подростки из легендарных «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт», куда без таланта пробиться невозможно. Это вдохновило Маккейба на колледж во Флориде, где готовили по олимпийской программе, но все было не то: в футбол команда играла всего 10 недель за год – невыносимые муки для парня, который хотел есть футбол, пить футбол и дышать им. Друг посоветовал 19-летнему Адаму поступить в амбициозную академию в Ричмонде. Маккейб изучил RIASA (Richmond International Academic and Soccer Academy) и мгновенно вдохновился взлетом ее выпускника Рики Уэлса, сейчас – главного форварда «Хаддерсфилда», который борется за путевку в АПЛ.

Адам бросился в Ричмонд и сразу же расцвел: перед глазами пестрил не только пример успеха, но и тесное сотрудничество академии с британским клубом «Эклшилл Юнайтед». На просмотре в Англии Маккейб схлестнулся с парнями из академии «Брэдфорда», «Аякса» и «Реал Сосьедад». Юноша почувствовал дыхание мечты и отрезал семье: «Уезжаю в Англию и не хочу возвращаться».

Но чем быстрее Адам рос, тем чаще наружу просилась его сущность. Еще в колледже американец почувствовал влечение к парням, но отгонял мысли словами «кыш-кыш-кыш». Он упорно занялся учебой, спортом и карьерой в надежде, что его сексуальность останется внутри еще надолго. Но в 19 лет сомнений уже не осталось – он был геем и не представлял, как стать звездой футбола с этой ношей.

Мысли об ориентации усиливались, крепчали и очень быстро заставили мечты о футболе освободить место в голове. Маккейб по-прежнему мечтал быть как Джеррард, но понимал: если мир узнает о его чувствах к мужчинам, то карьера закончится в ту же секунду, а начать ее заново, как в FIFA, не получится. Футбол отодвигался на второй план – на первое выскочила легкая паранойя. От каждого упоминания геев американец вздрагивал и думал, что речь про него: секрет раскрыт – все пропало.

Однажды в раздевалке тренер «Эклшилла» что-то кричал футболистам, когда они переодевались. Вдруг Маккейб услышал настоящий поток: «Педик, гомик, ***** [еще более грубое слово]». Адам потупил взгляд, уставился в пол и не мог поднять глаз, чтобы посмотреть на тренера. Парня окутал пронзительный страх, душа ушла в пятки, а мир рухнул в эту же секунду. Оказалось, это была обычная для «Эклшилла» мотивационная речь, а гомиками и педиками тренер называл соперников, которым необходимо было надрать задницы.

Адама гнобили даже шутки, которые не касались лично его. В «Эклшилле» был сотрудник-гей, ставший объектом стеба в раздевалке: «Парни, давайте подождем, пока он уйдет, а уже потом будем переодеваться». Это была обычная команда мужиков, которая разделяла традиционные ценности: пиво и женщины.

«Приходилось подстраиваться, поддерживать беседу и врать, что сплю с девушками, что мне нравятся вот эта, вот та и еще вот эти», – вспоминал Маккейб.

С каждой новой ложью становилось сложнее. Легенда требовала много усилий, чтобы нигде не проколоться. «Эклшилл» играл неплохо, а командный дух вырос до предела. Все в «Юнайтед» стояли друг за друга, что еще больше смущало Маккейба: «Команда выигрывала. Я понимал, что такие признания могут внести раскол, а кто-то мог даже перестать давать гею мяч».

Но в 2012-м в ЛГБТ-мире произошел бум, его хедлайнером выступил Робби Роджерс . Американец признался в ориентации и сменил Джеррарда среди главных кумиров Маккейба.

В 2013-м «Лидс» пригласил Роджерса на «Элланд Роуд» почетным гостем на матче. От этой новости Адам почувствовал свободу – с плеч будто упала огромная металлическая цепь, тянувшая его к земле. Его признали и о нем говорили – победа Роджерса стала для Маккейба личной. Американец мечтал вживую увидеть почести соотечественника, но в этот день у него самого была игра за «Эклшилл». Адам даже думал симулировать болезнь, сослаться на травму и сделать что угодно, чтобы прибыть на «Элланд Роуд» в нужную минуту.

«Я безумно хотел встретить его и сказать: «Я твоя уменьшенная копия». Он подарил мне столько надежды и столько веры, что я был обязан сказать ему это. Я думал, ему понадобится пауза, но он очень быстро вернулся в «Лос-Анджелес Гэлакси». Я представлял, через что он прошел, чтобы открыть секрет», – ностальгировал Маккейб.

Но вместе с душевными терзаниями на опорного полузащитника свалились травмы. Сначала он получил космическое предложение от «Шарлеруа», который подбирал новую команды после выхода в бельгийскую элиту – все разрушила травма крестообразных связок. Позже у парня, обожающего путешествия, появились варианты в Словакии и Таиланде. Он с удовольствием использовал их, но тоже со скрипом: у футболиста случился рецидив язвенного колита (того самого, который погубил карьеру Даррена Флетчера в «МЮ»), а языковой барьер помешал карьере в Восточной Европе и Азии. Местные врачи не вникали в английский, без должной помощи Маккейб просто не пересказал тонкие нюансы сложной болезни.

Хуже всего было на душе: мысли о любви забили голову, но секрет был настолько страшным, что не имел права даже намекать на себя. «Мне было 23 года, но я ни разу не разговаривал с другим геем. Не говоря уже о поцелуях», – сокрушался Маккейб.

Адам устал: его мечты о футболе перестали радовать и пропали вовсе, а мысли об одиночестве разжижали мозг. Унылая Словакия и очень сложный Таиланд вогнали американца в депрессию, после чего его окутали идеи об отношениях с девушкой, семье, детях и всем том, к чему привыкают смирившиеся геи. Перед Адамом встал выбор: жить в депрессии и продолжать мучения в европейском футболе или бросить все и быть собой. Маккейб еще раз вспомнил Роджерса, плюнул на все и собрал чемоданы.

«Сначала я пошел к матери. Я очень боялся ее реакции, но она сказала, что уже давно подозревала. А потом добавила, что любит меня, несмотря ни на что. Потом я пошел к лучшему другу, и он сказал то же самое. Мне становилось все легче и легче», – говорил Маккейб-победитель.

Январь 2017-го стал судьбоносным для Адама: он окончательно сбросил с себя оковы и сделал каминг-аут. 25-летний американец избавился от тяжелой ноши, разбил скелет из шкафа и удивился свободному дыханию. Маккейб закончил тренерские курсы второй категории, учит футболу в школах Атланты и играет за клуб четвертого дивизиона США, который олицетворяет внутреннюю борьбу и бунт, через которые он прошел, – «Джорджия Революшн». Адам устроился в модельный бизнес, у него появился парень, с которым он прожил полтора года и уже купил совместный дом. То, чего он так боялся, оказалось внутренним демоном – его изгнание и помогло реализоваться в спорте и личной жизни.

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