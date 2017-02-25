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Андреа Пирло окунул отчаянно сопротивлявшегося новичка «Нью-Йорк Сити» лицом в пирог

Пирло окунул отчаянно сопротивлявшегося новичка «Нью-Йорк Сити» лицом в пирог
Eurosport

1 час назад

Детские забавы здоровых дядек.

Футболисты «Нью-Йорк Сити» Андреа Пирло и Макси Моралес бросили друг другу вызов в детской настольной игре «Пирог в лицо». Изображавший милую светловолосую девочку Пирло и здесь оказался на высоте.

  • Пирло выступает за «Нью-Йорк Сити» с лета 2015 года. В MLS итальянец сыграл 45 матчей, забил один гол и отдал восемь голевых передач.
  • Контракт Пирло с американским клубом рассчитан до 31 декабря 2017 года.
  • Макси Моралес перешел в «Нью-Йорк Сити» в феврале 2017 года. Прежде аргентинец защищал цвета пяти клубов, включая ФК «Москва» (2007-09).

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