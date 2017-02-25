Андреа Пирло окунул отчаянно сопротивлявшегося новичка «Нью-Йорк Сити» лицом в пирог
Детские забавы здоровых дядек.
Футболисты «Нью-Йорк Сити» Андреа Пирло и Макси Моралес бросили друг другу вызов в детской настольной игре «Пирог в лицо». Изображавший милую светловолосую девочку Пирло и здесь оказался на высоте.
- Пирло выступает за «Нью-Йорк Сити» с лета 2015 года. В MLS итальянец сыграл 45 матчей, забил один гол и отдал восемь голевых передач.
- Контракт Пирло с американским клубом рассчитан до 31 декабря 2017 года.
- Макси Моралес перешел в «Нью-Йорк Сити» в феврале 2017 года. Прежде аргентинец защищал цвета пяти клубов, включая ФК «Москва» (2007-09).
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте