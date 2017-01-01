ФУТБОЛ. MLS (МАРТ – ДЕКАБРЬ)

Лига пошла на расширение – в новом сезоне MLS зрители каналов Eurosport будут следить за 22 командами. А это значит звезд футбола станет еще больше!

Андреа Пирло, Давид Вилья, Кака, Себастьян Джовинко, Тим Ховард и Клинт Демпси будут феерить на полях США и Канады до октября в регулярном чемпионате, но дальше начнется самое интересное – плей-офф.

Кто посмеет отобрать титул у «Сиэтла»? Лучшие команды Западной и Восточной конференций встретятся в решающем матче в декабре.

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