AFP
ФУТБОЛ. MLS (МАРТ – ДЕКАБРЬ)
Американская мечта звзед мирового футбола.
Лига пошла на расширение – в новом сезоне MLS зрители каналов Eurosport будут следить за 22 командами. А это значит звезд футбола станет еще больше!
Андреа Пирло, Давид Вилья, Кака, Себастьян Джовинко, Тим Ховард и Клинт Демпси будут феерить на полях США и Канады до октября в регулярном чемпионате, но дальше начнется самое интересное – плей-офф.
Кто посмеет отобрать титул у «Сиэтла»? Лучшие команды Западной и Восточной конференций встретятся в решающем матче в декабре.
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