«Работа в улье напоминает футбол». Как бросить игру и стать пчелой

Текст был впервые опубликован 3.05.2017

В сезоне-1999 «Даллас» показал мощь: в регулярке «Бёрн» выиграли 19 матчей, лучший результат клуба за четыре года в MLS. В плей-офф «Даллас» схлестнулся с «Чикаго»: в серии до двух побед команды выиграли по разу в гостях. Агрессивный питбуль «Чикаго» Дима Коваленко цеплялся за все и не рассчитал: удар по ноге Брэндона Полларда решил все. Не в матче – в жизни полузащитника «Далласа».

Через два дня «Чикаго» подготовил похороны «Бёрн» в решающем матче. Разогнавшиеся хозяева дважды за шесть минут пробили гостей, которые еще не очухались после домашнего разгрома. Казалось, путевка в финал разыграна, но «Даллас», почти как побежденный супергерой, пробил рукой груду камней над головой и выжил. В начале второго тайма «Бёрн» отыграли один мяч и за пять минут до финиша добавили второй. Теперь шокированы были хозяева: на эмоциях «Даллас» добил соперника на последних секундах и оформил билет в финал Западной конференции. Они сражались за эмблему, за честь и за того парня – с финальным свистком главный тренер Дэйв Дир на руках вынес в центр поля загипсованного Брэндона Полларда. 25-летний полузащитник в последний раз праздновал с командой победу.

Подкат Коваленко ужаснул: врачи сообщили Полларду о страшном переломе голеностопа. Украинца поняли и на первый раз простили, но через три года Дима сломал ногу другому парню из «Далласа» Ронни О’Брайену. Тогда медиа понесло: Коваленко припомнили перелом Полларда и рекордные 14 желтых карточек за сезон.

«Это несчастный случай. Я просто бежал за ним и наступил на ногу. Если это произойдет еще 100 раз, то никакого перелома не будет. Безумие! Я просто наступил ему на пятку. Ни разу в жизни такого не видел», – защищался Коваленко.

Украинец пережил гонения благодаря тренерам «Лос-Анджелеса», которые выбрали его сторону и характеризовали добрым малым. Ближе к концу карьеры Дима извинился еще раз: «Это беспокоило меня. Я не тот, кто делает другим зло, но случилось то, что случилось. Знающие меня люди понимали, что я не тот, который специально травмирует. Я играю в подкатах, играю жестко, но без злых намерений».

Так в 26 лет из футбола ушел перспективный полузащитник. Поллард трижды выигрывал чемпионат страны среди школ и трижды брал кубок среди университетских команд. Мощной командой из Вирджинии руководил легендарный Брюс Арена, научивший пацана классно читать игру. Талантливый парень пробился на молодежный ЧМ, сгонял на Универсиаду и даже засветился на Олимпиаде-1996. После Игр Брэндона задрафтовал «Даллас»: уже через год без Полларда стартовый состав «Бёрн» казался неполным.

Полузащитник с хорошим видением поля раскрывался, но вместо радости испытал отчаяние. Из-за долгой реабилитации Поллард потерял место в составе. Реанимировать карьеру футболист попробовал в арендах в «Теннесси» и «Техасе». Тщетно – всего четыре матча за год.

В этот момент он обратился к себе: «Что ты делаешь?» Ужасный перелом выбил талантливого, но нежного парня из колеи: «Я не держал зла на Коваленко, он всегда оставался любезным со мной. Я ушел, потому что понял – пришло мое время».

Поллард необычно смотрел на футбол. «Иногда спорт – просто куча парней, ставших товаром. Они бегают и зарабатывают деньги. Я больше следую духу закона, нежели букве закона. Мне не хватает духа людей, духа футболистов, духа игры», – вспоминал Брэндон.

После травмы мужчина окунулся не в депрессию, а в любовь. Поллард подружился с женщиной, которая была старше на 21 год, нашел счастье и сделал предложение: «До встречи со Сьюзен я не дышал по-настоящему». У сладкой парочки нашлась общая приторная связь – любовь к пчелам.

После свадьбы молодожены основали в Техасе Гильдию пчеловодов, в которой учили разводить рой, ухаживали за опылением и боролись против ненавистников насекомых.

Кроме пчел бывший футболист поддерживал макробиотику. Поллард верил, что в любой еде существует два вида энергии инь и ян, но только в некоторых продуктах инь и ян сбалансированы между собой. Брэндон устроился к пекарю, с которым вместе изготавливал хлеб для людей с пищевой аллергией.

«Там началось мое пробуждение. Я обожал его хлеб и чувствовал, как это очищает мое тело. Он был фанатиком: не берег себя и работал 20 часов в сутки. Я пек с ним хлеб шесть лет – это привело меня в общество пчеловодов, в котором я нахожусь до сих пор», – гордился футболист.

Экс-игрок «Далласа» с головой погрузился в жизнь пчел. Полосатые насекомые опыляют 80 процентов цветущих культур США. Это позволяет процветать трети продуктов, которые оказываются на столах американцев. Без пчеловодов страна осталась бы без яблок, абрикосов, клубники, свеклы, спаржи, репы, огурцов, персиков, малины и авокадо.

" Я преподаватель: рассказываю о важности опыления и внедрения этого в сельское хозяйство. Мы встречаемся с далласскими сообществами, детскими садами и ресторанами. Мы помогаем людям осознать важность опыления растений, учим собирать урожай и ухаживать за пчелами. "

" Брэндон Поллард "

Поллард скучает по футболу и всегда с трепетом встречает звонки бывших партнеров. Экс-спортсмен рад приглашениям на матчи родного «Далласа», но не приезжает. «Это не потому, что мне неинтересно. По дороге до стадиона я сожгу очень много газа. Мы платим за него, продавая мед. Это больше, чем деньги, это больше, чем мед», – съезжает с темы Поллард.

С 2007-го колонии пчел стремительно убывают: это наносит серьезный удар по сельскому хозяйству и грозит упадком вида. Одна из главных целей Полларда – борьба за очищение окружающей среды. Фатальными для плеч становятся загрязненная вода и средства от москитов, содержащие убийственные для полосатых вещества.

«Эти вопросы съедают много денег: больше, чем мы зарабатываем. Мы боремся за жизни пчел и за свои жизни. Мы сражаемся за опылителей, которые не в силах бороться за себя. Мы противостоим компаниям, не заботящихся о пестицидах», – бунтует экс-футболист.

Если раньше Поллард растил любовь к футболу, то сейчас его переполняют чувства к пчелкам: «Чем лучший ты пчеловод, тем меньше тебя покусают. После укуса пчела умирает. Поэтому, если ты пчеловод, а не убийца, то должен быть на уровне».

Борьба семьи Поллардов не бессмыслена: в Далласе уже более сотни пасек Брендона и Сьюзен. Это помогает миллиону пчел, подвергнувшихся травле производств. Парочка едва сводит концы с концами: Полларды живут только на деньги от продажи меда и нектаров.

Жесткий футбол и беззащитные пчелы – вещи несовместимые. Но только не для Брэндона: «Всегда думал, что футбол – импровизационный шахматный матч. Есть прямоугольное поле и мяч. Мы двигаемся относительного, где расположен мяч. Проще говоря, команда танцует вокруг мяча. Такой танец есть у пчел. Улей похож на футбол. Они танцуют, когда летят к цветку, летят к воде или добывают нектар. Они общаются танцем, и их перемещения напоминают движение футболистов».

Перспективный полузащитник мог стать звездой MLS, зарабатывать миллионы и прославиться. Страшная травма не убила его мечту, а помогла найти настоящее счастье в заботе о тех, кто своим существованием делает жизнь человека слаще.

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