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Неземной закат над стадионом MLS, после которого твои глаза узнают о существовании новых цветов

Неземной закат над стадионом MLS, после которого твои глаза узнают о существовании новых цветов
Eurosport

29 мин. назад

Это просто нереальная красота.

Твиттер-аккаунт стадиона «Авайя Стэдиум», на котором играет клуб «Сан-Хосе», выложил фотографию фантастического заката.

«Наш закат во время игры нереально мощный», – подписал SMM стадиона фотографию.

В какой точно день была сделана эта фотография, неизвестно.

  • Последний домашний матч «Сан-Хосе Эфквейкс» провел 7 мая против «Портленд Тимберс».
  • «Сан-Хосе» идет пятым в Западной конференции MLS.

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