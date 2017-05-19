Глубокая лодка. Сан-Диего и еще 3 города для MLS, в которые поплывут звезды Европы

Финикс

Столица Аризоны – самая крупная агломерация Америки, в которой еще нет франщизы MLS. 1,4 миллиона человек грустят без соккера в самом городе и еще 3 миллиона – в пригородах. При этом в Финиксе действуют клубы главных лиг Штатов: «Аризона Кардиналс» из НФЛ, «Даймондбэкс» из MLB, «Финикс Санс» из НБА и «Койотис» из НХЛ. Город силен в женских лигах: «Меркьюри» из WNBA и «Рэттлерс» из футзала заработали пять титулов на двоих – на два больше, чем мужики из остальных видов спорта. При этом женский баскетбол и бейсбол пришли в столицу Аризоны в 1997 и 1998 годах, и только в 2014-м появился соккер.

На создание «Аризона Юнайтед» потребовалось всего 178 дней – за такое время владельцы собрали офисный персонал, тренерский штаб и команду для USL, турнире на ступень ниже MLS. В первый сезон команда билась за попадание в плей-офф и вышла в четвертый раунд Кубка США. Летом 2016-го все резко изменилось: 31 августа основатель клуба Кайл Инг продал контрольный пакет инвестиционной группе во главе с Берком Бакаем – владельцем ресторанной сети Kona Grill. Кроме Бакая в группу входят еще пять крупных аризонских финансистов. «Юнайтед» сразу переименовали в «Финикс».

Владельцы агрессивно развивают клуб и уже договорились о территории под стадион – контракт подписан, и арену построят, даже если MLS не придет в столицу Аризоны. Кроме того, клуб потащил звезд до вступления в главный турнир по соккеру: сейчас за «Финикс» рубятся Омар Браво, Шон Райт-Филлипс и Дидье Дрогба, ставший со-инвестором. Риски MLS в этом плане малы, ведь клуб построит еще и академию с кампусом рядом со стадионом и железной дорогой, а сам город – шестой по населению в США. Единственный минус – владельцы далеко не миллиардеры.

Цинциннати

MLS забил почти все города-миллионники Штатов и переключился на более мелкие агломерации. Население Цинциннати составляет около 300 тысяч человек, с пригородами – 2 миллиона, но местные власти поддерживают репутацию центра мирового спорта. В городке на юге Огайо действует бейсбольная команда из MLB «Цинцинатти Рэдс», качки из «Бенгалс» орудуют в НФЛ, каждый год местные корты рвутся от стонов теннисисток на турнирах «Мастерс»s, а хоккейный «Сайклонс» из Лиги Восточного побережья царапает лед на собственном стадионе.

Кроме того, ФК «Цинциннати» шустрит в USL. Клубом владеет одна из богатейших семей мира – Линдеры (129-е место Forbes, хозяева American Financial Group). Два года назад Карл Линдер III основал «Цинциннати», а в 2016-м клуб собирал в среднем по 17 тысяч человек на стадионе местного университета. После успешного старта проекта, владелец замахнулся на франшизу в MLS, но для этого обязан построить академию и стадион. Но главное – деньги.

MLS действует по формату финансовой пирамиды: каждый сезон приносит убыток в 100 миллионов долларов, которые покрываются за счет расширения турнира – за вступление у новичков требуют ту же сотню и больше. Цель комиссара лиги Дона Гарбера – вывод чемпионата на самоокупаемость до того, как система лопнет. Популярность спорта у рекламодателей пока держит конструкцию на плаву, и в этом главное преимущество заявки «Цинциннати»: сундуки Линдеров набиты двумя миллиардами баксов, и ради рекламы семейного бизнеса в главном чемпионате страны богачи раскошелятся.

Сан-Диего

На первый взгляд, это идеальный вариант для Дона Гарбера. Во-первых, у проекта мощнейшая инвестиционная группа, один из членов которой – Стив Альтман – бывший вице-президент крупнейшей компании США по исследованию и разработке беспроводных средств связи Qualcomm. Альтман рулил компанией с годовым оборотом в 23 миллиарда долларов, и именно его связи обеспечивают капитал.

Проект предлагает стадион на 30 тысяч человек, который назовут Qualcomm Stadium. У идеи сильная политическая поддержка в лице мэра. Фанатскую базу составят латиносы – совсем рядом проходит граница с Мексикой, – а также бывшие болельщики «Сан-Диего Соккерс», который пользовался бешеной поддержкой местных, но развалился в 1996 году.

Но есть одно уязвимое место. Сан-Диего находится в двух часах езды от Лос-Анджелеса, в котором уже есть две франшизы («Гэлакси» и «Лос-Анджелес»), а до мексиканской Тихуаны с собственным сильным клубом, за который болеют латиноамериканцы из США, ехать меньше часа. Проект Qualcomm рискует проиграть конкуренцию – деньги здесь ничего не решат, ведь остальные клубы тоже не нуждаются.

Детройт

Самый упадочный город Штатов, символ слабости американской экономики, индикатор реальной силы расизма. Но Детройт, как один из китайских иероглифов, означает не только кризис, но и возможности. До сих пор тройка автогигантов General Motors, Ford и Chrysler не увезли штаб-квартиры из города-банкрота. Власти реанимируют жизнь всеми способами: строят казино для мощного потока туристов – от памятников архитектуры прошлого века не отпугивают даже местные банды и наркоманы, в центре города жители разводят сады, вместо заброшенных задний за копейки открывают новые музеи и хостелы.

Спорт – еще одна причина неокончательного увядания Детройта, ведь здесь выступают сразу четыре команды крупнейших лиг США: «Лайонс» из НФЛ, «Пистонс» из НБА, «Ред Уингс» из НХЛ, «Тайгерс» из MLB. Не хватает пятой – MLS. Проблемой занимаются владелец «Пистонс» Том Горс и хозяин «Кливленд Кавальерс» Дэн Гилберт. Оба парня сделали себя на улицах Детройта. Горс занимался IT и игрой на фондовой бирже, превратив собственную фирму Platinum Equity в 22-ю компанию Штатов с ежегодным доходом в 12,5 миллиардов долларов, а капитал бизнесмена переполз за 2,2 миллиарда. Гилберт 32 года назад основал и раскрутил компанию по ипотечному кредитованию Quicken Loans. В 2012-м фирма оказалась второй в США по объемам выданных кредитов. Фишка Дэна в том, что он приспособил методы работы государственных фондов к бизнесу, чем снял зависимость от частных вкладов и существенно снизил риск. Именно Гилберт превратил «Кливленд» в лакшери-клуб, вернул Леброна и привез большинство титулов.

MLS мечтает забить пустые места на среднем западе, и Детройт – идеальное место. Здесь успешно действуют франшизы всех главных лиг США. Оба инвестора готовы к миллиардному вложению в проект и строительству арены за 250 миллионов хоть завтра. Власти города лопнут от счастья: налоги от строительства полетят в пустующую казну. В полузаброшенном Детройте не возникнет проблем с поиском места для стадиона, как в Майами, где проект Бекхэма буксует годы. В городе уже нашли первый вариант – вместо заброшенной тюрьмы. Публика обязательно соберется: несмотря на массовый побег людей из самого Детройта, пригороды населены плотно – 4,2 миллиона человек в подсчетах за 2013-й.

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