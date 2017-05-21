Игрок «Колорадо» получил 2 желтые в течение минуты за возвращение на поле без разрешения арбитра

Нападающий «Рэпидс» Калеб Кэлверт серьезно подвел команду в выездной встрече против «Филадельфии» (1:2).

За 20 минут до конца матча игрок отправился за пределы поля, чтобы получить медицинскую помощь, после чего без разрешения судьи вернулся в игру. Арбитр встречи Хосе Карлос Риверо показал Калебу желую, но нападающий ничего не понял и снова вышел на поле без разрешения, тут же заработав красную.

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«Филадельфия» с 16 очками после 12 игр занимает седьмое место в Восточной конференции.

«Колорадо» замыкает таблицу на Западе (11 встреч, 7 баллов).

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