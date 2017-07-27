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Бастиан Швайнштайгер назначен капитаном сборной MLS в Матче всех звезд против «Реала»
Немец играет в США только 4 месяца, а уже добился уважения.
MLS на официальном сайте представила состав сборной всех звезд лиги на товарищеский матч против «Реала», который состоится 3 августа в Чикаго. Капитаном команды выбран полузащитник «Чикаго Файр» Бастиан Швайнштайгер. За 2 дня до матча немец отпразднует 33-летие.
Бывший полузащитник сборной Германии перешел в «Чикаго» в марте 2017-го и за несколько месяцев стал лидером команды.
Матч покажет телеканал Eurosport1. Начало трансляции в 4 утра по московскому времени.
- Зарплата Бастиана в «Чикаго» составляет 4,8 млн евро в год.
- Начиная с августа в MLS будет введена система видеоповторов.
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