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Бастиан Швайнштайгер назначен капитаном сборной MLS в Матче всех звезд против «Реала»

Швайнштайгер назначен капитаном сборной MLS в Матче всех звезд против «Реала»
Eurosport

5 ч. назадОбновлено 3 ч. назад

Немец играет в США только 4 месяца, а уже добился уважения.

MLS на официальном сайте представила состав сборной всех звезд лиги на товарищеский матч против «Реала», который состоится 3 августа в Чикаго. Капитаном команды выбран полузащитник «Чикаго Файр» Бастиан Швайнштайгер. За 2 дня до матча немец отпразднует 33-летие.

Бывший полузащитник сборной Германии перешел в «Чикаго» в марте 2017-го и за несколько месяцев стал лидером команды.

Матч покажет телеканал Eurosport1. Начало трансляции в 4 утра по московскому времени.

  • Зарплата Бастиана в «Чикаго» составляет 4,8 млн евро в год.
  • Начиная с августа в MLS будет введена система видеоповторов.

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