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«Гэлакси» прикупил Джонатана дос Сантоса в пару к Джовани
Братья будут зажигать в «Лос-Анджелесе» вместе.
Срок контракта с 27-летним полузащитником не разглашается. Как сообщает ESPN, «Гэлакси» заплатил «Вильярреалу» за игрока около 4,3 миллиона евро.
«Джонатан – превосходный полузащитник с широким спектром технических возможностей. Он может играть на разных позициях и улучшить нашу игру разными способами.
Его лучшие годы все еще впереди, и мы рады приветствовать его в нашей команде», – сказал главный тренер «Гэлакси» Зиги Шмид, которого цитирует официальный сайт клуба.
- В «Гэлакси» с 2015 года выступает родной брат Джонатана Джовани.
- Джонатан дос Сантос выступал за «Вильярреал» с сезона-2014/15.
- Новости футбольного трансферного рынка.
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