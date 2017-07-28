«Гэлакси» прикупил Джонатана дос Сантоса в пару к Джовани

Срок контракта с 27-летним полузащитником не разглашается. Как сообщает ESPN, «Гэлакси» заплатил «Вильярреалу» за игрока около 4,3 миллиона евро.

«Джонатан – превосходный полузащитник с широким спектром технических возможностей. Он может играть на разных позициях и улучшить нашу игру разными способами.

Его лучшие годы все еще впереди, и мы рады приветствовать его в нашей команде», – сказал главный тренер «Гэлакси» Зиги Шмид, которого цитирует официальный сайт клуба.

В «Гэлакси» с 2015 года выступает родной брат Джонатана Джовани.

Джонатан дос Сантос выступал за «Вильярреал» с сезона-2014/15.

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