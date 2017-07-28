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«Гэлакси» прикупил Джонатана дос Сантоса в пару к Джовани

«Гэлакси» прикупил Джонатана дос Сантоса в пару к Джовани
Eurosport

7 ч. назадОбновлено 6 ч. назад

Братья будут зажигать в «Лос-Анджелесе» вместе.

Срок контракта с 27-летним полузащитником не разглашается. Как сообщает ESPN, «Гэлакси» заплатил «Вильярреалу» за игрока около 4,3 миллиона евро.

«Джонатан – превосходный полузащитник с широким спектром технических возможностей. Он может играть на разных позициях и улучшить нашу игру разными способами.

Его лучшие годы все еще впереди, и мы рады приветствовать его в нашей команде», – сказал главный тренер «Гэлакси» Зиги Шмид, которого цитирует официальный сайт клуба.

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